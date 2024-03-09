Возле кафе в Люберцах произошла стрельба, есть пострадавшие

Автомобиль полиции в Москве. Архивное фото

Неизвестные в ходе конфликта открыли стрельбу возле кафе в подмосковных Люберцах, пострадали три человека, возбуждено уголовное дело о хулиганстве, сообщается на сайте “МВД Медиа”.

Уточняется, что в субботу в полицию поступило сообщение о стрельбе возле кафе на Комсомольском проспекте. «”Предварительно установлено, что в ходе конфликта неизвестные произвели несколько выстрелов в своих оппонентов из предметов, конструктивно схожих с оружием, после чего скрылись. Трое пострадавших были госпитализированы … Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ “Хулиганство”, – говорится в сообщении.

Полиция разыскивает стрелявших.

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