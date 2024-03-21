VR-проекты РИА Новости стали частью VI Международного научного форума

Агентство РИА Новости представило в четверг свои VR-проекты на площадке VI Международного научного форума “Шаг в будущее: искусственный интеллект и цифровая экономика” в Российском экономическом университете имени Г. В. Плеханова.

В VR-зоне агентства спикеры и участники форума смогли ознакомиться с новыми проектами РИА Новости: “Ворота Куликова поля. Битва за Епифань” и “Гордость Улыпа. VR-легенды Чувашии”, оценить уже полюбившиеся многим: “Крузенштерн. Кругосветка “Надежды””, “VR-археология: тайны Куликова поля”, “Игра ремесел. VR погружение в мир народных промыслов”, а также не теряющий актуальность патриотический проект “VR-реконструкция: “Нюрнберг.VRдикт народов”.

Кроме того, с проектами ознакомились ректор Финансового университета при правительстве РФ Станислав Прокофьев и ректор Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Иван Лобанов.«”Проекты великолепные, сам попробовал и получил максимальное удовольствие. Считаю, что это очень перспективная технология и история, потому что она вовлекает молодых людей в изучение истории через активную коммуникацию с историческими фактами, действиями, личностями. За этой технологией и игровой формой будущее. Мы хотели бы использовать подобные проекты в учебном процессе и, возможно, принять участие в генерации идей и сценариев для них”, – рассказал Иван Лобанов.

В рамках форума прошло пленарное заседание, проблемные, академические, дискуссионные сессии и круглые столы с участием представителей российских и зарубежных филиалов РЭУ им. Г. В. Плеханова. Одна из главных тем – укрепление технологического суверенитета страны и возможности перевода традиционных форматов в сфере образования, экономики, бизнеса и государства на качественно новые принципы работы с учетом глобального вектора развития IT-индустрии.

VI Международный научный форум “Шаг в будущее: искусственный интеллект и цифровая экономика” стал одной из площадок по обсуждению национального проекта “Экономика данных”, разработанного по поручению президента Российской Федерации В.В. Путина.

Радио Sputnik также сообщало, что Всемирный фестиваль молодежи в “Сириусе” стал площадкой для двух VR-зон РИА Новости.

Взято отсюда.