Блогерша и врач Цинь Хуэйлань из Шанхая стала моделью на Неделе моды в Париже. Об этом сообщает People.

70-летняя врач вышла на подиум в рамках показа итальянского бренда Miu Miu. Она позировала в сером шерстяном пальто с ручной вышивкой, белоснежной рубашке, сером шарфе и черных босоножках на низком каблуке. Образ завершили перчатки и коричневая сумка.

«До этого момента я была только врачом для своих пациентов. Кто бы мог подумать, что в 70 лет я буду стоять на подиуме?» — написала в личном блоге Цинь Хуэйлань.

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