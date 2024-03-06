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Врач Цинь Хуэйлань стала моделью на показе бренда MiuMiu

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Врач Цинь Хуэйлань стала моделью на показе бренда MiuMiu

Блогерша и врач Цинь Хуэйлань из Шанхая стала моделью на Неделе моды в Париже. Об этом сообщает People.

70-летняя врач вышла на подиум в рамках показа итальянского бренда Miu Miu. Она позировала в сером шерстяном пальто с ручной вышивкой, белоснежной рубашке, сером шарфе и черных босоножках на низком каблуке. Образ завершили перчатки и коричневая сумка.

«До этого момента я была только врачом для своих пациентов. Кто бы мог подумать, что в 70 лет я буду стоять на подиуме?» — написала в личном блоге Цинь Хуэйлань.

На днях 55-летняя супермодель Кристи Тарлингтон показала фигуру в полностью прозрачном платье. Знаменитость дополнила образ массивной цепью. Она также собрала волосы и сделала гладкий пучок. Модель отказалась от макияжа, поддержав тренд на естественную красоту. Автором съемки выступил Дэвид Бэйли.

Ранее Кейт Бланшетт повторила на показе образ с «Оскара».

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