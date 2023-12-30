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Врач Мельникова рекомендовала не злоупотреблять блюдами из свинины на праздниках

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Врач Мельникова рекомендовала не злоупотреблять блюдами из свинины на праздниках

В период новогодних праздников хочется побаловать себя и близких богатым столом с изобилием разнообразных блюд. Однако некоторые из традиционных блюд, при чрезмерном потреблении, могут принести вред здоровью. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Екатерина Мельникова.

Это касается и таких традиционных новогодних салатов, как селедка под шубой и салат оливье.

«В селедку под шубой входит достаточно большое количество соли. За счет нарушения натриевого баланса происходит задержка жидкости в организме. Как итог, при чрезмерном употреблении могут появиться отеки и лишний вес, повыситься артериальное давление. А если есть продукты, богатые солью, регулярно, это может привести к утолщению сосудистой стенки, что затрудняет приток крови к органам, нарушению работы почек, формированию мочекаменной болезни, увеличению экскреции кальция и нарушению прочности костей, развитию остеопороза», — объяснила она.

За счет своей грубой «живой» клетчатки морковь и свекла, которые входят в состав салата, в сыром виде обладают полезными свойствами. Однако при термической обработке они повышают гликемический индекс. Поэтому страдающим сахарным диабетом такое угощение нельзя включать в рацион.

«Не секрет, что майонез — это враг стройности. Основной вред в его составе принадлежит транс-жирам (модифицированным растительным жирам), которые организм усвоить не может, они «застревают» в печени, поджелудочной железе, вызывая каскад воспалительных реакций», — добавила врач.

В порции классического оливье содержится 170 мг холестерина, при суточной дозе для здорового человека 300 мг. А за ночь съедается не одна порция салата, что в совокупности с другой жирной пищей может привести неприятным последствиям для организма. В частности, возрастает риск развития атеросклероза сосудов.

«Не следует злоупотреблять блюдами из свинины. Когда речь заходит о вредности или полезности продукта, то изначально следует обратить внимание на содержание в нем жиров животного происхождения. И именно свинина является рекордсменом по содержанию жира. Это мясо дольше, чем вся остальная пища находится в желудке, что затрудняет его опорожнение и провоцирует в нем воспалительные процессы, приводит к формированию бляшек холестерина на стенках сосудов, сужающих просвет и нарушающих кровообращение и, как итог, к повышенному риску развития заболеваний сердечно-сосудистой системы», — резюмировала эксперт.

Ранее врач объяснила, как переедание в праздники сказывается на зачатии.

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