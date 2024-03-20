Врач назвал симптомы остеопороза

Остеопороз наблюдается у каждой третьей женщины в возрасте после 50 лет и обычно возникает из-за нарушения обмена веществ, рассказал врач Олег Абакумов.

Он уточнил, что остеопороз – заболевание костей скелета, из-за которого у человека увеличивается вероятность получить переломы в самых безобидных ситуациях.«Прежде всего, переломам подвержены позвонки и шейка бедра. После нескольких переломов появляются такие симптомы, как боли за грудиной, изжога, быстрое насыщение при еде, снижение веса, осложнения при движении, боли в спине и в тазобедренном суставе. Заболевание может передаваться и по наследству, главная его “химическая” причина – дефицит в организме кальция, магния, белка и витамина D, приводит издание “Вести Подмосковья” слова специалиста.

Врач также рассказал как лечить заболевание.«”Сам пациент может увеличивать массу тела упражнениями для укрепления мышц. Также следует отказаться от вредных привычек и питаться продуктами с содержанием кальция и витамина D”, – заключил Абакумов.

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