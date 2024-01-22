Врач назвала симптомы опасных урологических заболеваний у детей

Врач Уткина: перекрут яичка у ребенка требует срочного обращения к врачу

Детская урология охватывает довольно большой круг заболеваний, многие из которых при неправильном и несвоевременном лечении могут привести к серьезным проблемам со здоровьем. О наиболее распространенных из них «Газете.Ru» рассказала детский хирург «СМ-Клиника» для детей Ксения Уткина.

«Синдром «острой» мошонки — это комплекс симптомов (боль, отек, покраснение в области мошонки), которыми сопровождается целый ряд остро возникающих заболеваний, в том числе требующих хирургического лечения. Наиболее часто в детской хирургической урологии приходится сталкиваться с перекрутом яичка и перекрутом гидатиды Морганьи», — отметила Уткина.

При перекруте яичка, как рассказала хирург, частично или полностью нарушается кровоснабжение органа, и основная задача лечения — восстановить кровоток.

«Это удается сделать на ранних сроках (в течение нескольких часов) от начала заболевания, поэтому сроки обращения к урологу в таком случае имеют ключевое значение. Чем дольше яичко лишено кровоснабжения, тем больше объем необратимых изменений, которые могут привести к полной потере его функции», — предупредила врач.

Гидатида Морганьи — это образование небольших размеров, которое чаще всего фиксировано на придатке яичка. Оно не несет никакого функционального значения для репродуктивной системы мальчиков, поэтому, когда нарушается его кровоснабжение, это менее критично, отметила специалист.

«Однако перекрут гидатиды часто сопровождается значительным болевым синдромом, а при осложненном течении может вызывать воспаление со стороны придатка яичка и самого яичка. В таких случаях также требуется хирургическое лечение — удаление гидатиды. В данном случае тоже показано обращение к урологу в срочном порядке», — рассказала специалист.

По ее словам, еще одно часто встречающееся урологическое заболевание в детской практике — это фимоз, или сужение крайней плоти, когда у мальчика не выводится головка полового члена. В раннем детском возрасте крайняя плоть может быть сужена в норме, и тогда требуется только наблюдение в динамике и профилактические осмотры детского уролога в плановом порядке.

«В перспективе мы наблюдаем полное открытие головки и достаточную эластичность крайней плоти. Другим вариантом является патологический фимоз. В этом случае крайняя плоть патологически изменена (чаще всего, за счет рубцов или ее избыточного объема), и тогда перспективы самостоятельного выведения головки отсутствуют», — предупредила Уткина.

При патологическом фимозе выполняется хирургическое лечение — обрезание крайней плоти. При этом она отметила, что при таком состоянии затягивать с операцией может быть небезопасно, даже несмотря на то, что ребенка может ничего не беспокоить. В запущенных случаях на фоне фимоза у детей могут возникать частые рецидивирующие воспаления (баланопостит), нарушение мочеиспускания вплоть до задержки мочи или парафимоз (ущемление головки полового члена в суженом кольце крайней плоти).

При профилактических осмотрах уролог может выявить еще ряд патологических состояний, например, водянку оболочек яичка (скопление жидкости в полости мошонки), кисту семенного канатика (отграниченное скопление жидкости в оболочках семенного канатика), крипторхизм (отсутствие яичка в мошонке), гипоспадию (аномальное расположение наружного отверстия мочеиспускательного канала), варикоцеле (расширение вен мошонки и нарушение венозного оттока).

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