Врач объяснила, о чем говорят отеки на лице

Сидячая работа, избыток употребления соли и недостаточное количество воды, а также нехватка в организме белка – частые причины отеков, рассказала невролог Екатерина Демьяновская.«

"Если человек сидит большую часть дня, отток крови замедляется, поэтому могут появляться отеки в области голеней, лодыжек, стоп. Также жидкость может задерживаться из-за избытка соли в рационе. Еще одна причина отеков – недостаточное употребление воды, потому что при этом нарушается нормальная работа почек. Отеки часто беспокоят людей, которые употребляют мало белка: в этом случае жидкость выходит в ткани из-за того, что сама кровь теряет способность удерживать воду в сосудистом русле", – сказала в интервью Life Демьяновская.

Способностью удерживать влагу обладает и гиалуроновая кислота из “уколов красоты”, поэтому адепты инъекционной косметологии нередко получают эффект не юного, а опухшего лица, подчеркнула врач.

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