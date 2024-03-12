Врач объяснила, почему следует ограничиться пятью блинами за один раз

Самые полезные блины – с нежирным творогом, рыбой или икрой, рассказала главный внештатный врач-диетолог Минздрава Подмосковья Инна Пичугина.

По словам специалиста, блины с такой начинкой получаются сытными и низкокалорийными.«”Пациентам с проблемным ЖКТ не стоит употреблять блины в горячем виде. Нужно подождать, пока они немного остынут”, – цитирует диетолога издание “Вести Подмосковья”.

Врач также посоветовала ограничиться пятью блинами за один раз. Если сдобрить их медом, сгущенкой или вареньем, то калорийность возрастет. Гликемический индекс блюда окажется высоким, что приведет к быстрому выбросу инсулина, падению глюкозы и возникновению чувства голода. В таком случае вряд ли получится ограничиться пятью блинами.

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Взято отсюда.