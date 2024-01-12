Врач-педиатр: подросткам нужно активно двигаться не меньше часа

Детям и подросткам 5–17 лет следует каждый день активно двигаться не менее часа, заявила врач-педиатр Ирина Фатхуллина.

По ее словам, даже самая простая физическая активность способствует укреплению иммунной системы и улучшению общего самочувствия ребенка, говорится на сайте Минздрава Подмосковья.«”Правильная работа ЖКТ – это основа для хорошего самочувствия и крепкого иммунитета. Поэтому включите в рацион ребенка продукты, богатые клетчаткой, пребиотиками, животным белком. Это поможет поддерживать баланс микрофлоры и улучшить работу пищеварительной системы”, – цитирует врача издание “Вести Подмосковья”.

В интервью радио Sputnik врач-терапевт Людмила Лапа перечислила признаки ослабления иммунитета.

Взято отсюда.