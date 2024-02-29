Врач посоветовала, как подготовиться к Великому посту

К Великому посту следует готовиться заранее, рассказала врач-терапевт Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Айслу Каримова.«”Во-первых, надо уменьшить потребление всех веществ, вызывающих зависимость за одну-две недели до поста. Нужно отказаться от вредных привычек – сигарет или алкоголя. Тогда организму будет проще выдержать длительный пост. Нужно обязательно убирать напитки с кофеином, такие, как кофе, чай, лимонады. То есть менять свой образ жизни и рацион нужно за пару недель до поста”, – рассказала врач в интервью интернет-изданию “Подмосковье сегодня”.

Великий пост в текущем году начинается 18 марта и продлится до Пасхи, которая отмечается 5 мая.

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Взято отсюда.