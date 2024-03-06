Врач рассказал, как правило падать на льду

Травматолог Шелепов: напряжение мышц при падении защитит кости от травм

При падении нужно напрячь мышцы и по возможности падать на бок. Об этом «Известиям» рассказал врач-травматолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Александр Шелепов.

«Постарайтесь присесть во время падения, для того чтобы уменьшить высоту, с которой вы падаете, и тем самым вероятность осложнений. Постарайтесь напрячь мышцы — в таком состоянии они способны защитить кости при падении. Безопаснее всего падать на бок, чтобы не повредить позвоночник, руки и лодыжки. Если вы падаете на скользкой поверхности, очень важно защитить лицо и голову: постарайтесь прикрыть их руками», — рассказал врач.

Если падение на спину неизбежно, нужно по возможности прижать подбородок к груди и как можно шире раскинуть руки, чтобы защититься от травмы головы.

Даже при небольших травмах нужно обратиться к врачу. В качестве первой помощи можно приложить к месту ушиба что-нибудь холодное, но следует избегать прямого контакта холода с кожей. К открытым ранам холод прикладывать нельзя. Во время процедуры нужно делать 10-минутные перерывы каждые 10-15 минут, а при усилении боли или появлении синюшности кожи ее нужно прекратить.

Ранее кардиолог рассказала, в каком случае высокое давление вызывает головную боль.

Что думаешь? Комментарии