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Врач рассказал, когда лучше делать прививку от папилломы

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Врач рассказал, когда лучше делать прививку от папилломы

Вирус папилломы человека (ВПЧ) способен провоцировать развитие рака, заявил врач-онколог, кандидат медицинских наук Андрей Пылев и рекомендовал делать прививки от ВПЧ.«”Однако важна не только прививка, но и то, когда она сделана. Наиболее эффективна вакцинация до начала половой жизни”, – сказал специалист в интервью РИАМО.

По его словам, делать соответствующую прививку рекомендуется как девушкам, так и мужчинам.

Радио Sputnik также сообщало, что ВПЧ инфицировано примерно 12 процентов населения в мире.

Взято отсюда.

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