За своим артериальным давлением должны следить все, но наиболее важно это для беременных и больных сахарным диабетом или хроническими почечными заболеваниями, рассказал доктор медицинских наук, профессор Валерий Катюхин.«”Следует напомнить, что собственный уровень артериального давления должны знать все – от детей до людей преклонных лет. Измерить его очень просто – достаточно зайти в любую аптеку, тонометры есть во многих из них. Если показатели будут достигать или превышать 14090 мм ртутного столба, то контролировать его необходимо постоянно. Придется купить индивидуальный сфигмоманометр (тонометр) и проводить самостоятельные измерения этого важного физиологического показателя при любом недомогании”, – сказал Катюхин “Петербургскому дневнику”.

Он подчеркнул, что врачи рекомендуют обязательно знать свою норму давления беременным, а также людям, страдающих сахарным диабетом любого типа или хроническими почечными заболеваниями – у них этот параметр не должен превышать 13080 мм ртутного столба.«”Ситуации, способствующие подъему давления, широко известны. Они сопровождают метеоклиматические колебания (перепады атмосферной температуры, осадков, порывов ветра), нервные переживания, недосыпания, последствия приема алкоголя и избытка соленой пищи”, – напомнил специалист.

Устойчивое высокое артериальное давление, или гипертония, является наиболее важным фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний во всем мире и может привести инвалидности и даже смерти, говорится в статье.

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