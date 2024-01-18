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Врач рассказала, при каких заболеваниях купание в проруби особенно опасно

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Кардиолог Саламатина: купание в проруби запрещено при болезнях сердца и сосудов

Врач рассказала, при каких заболеваниях купание в проруби особенно опасно

Болезни сердца и сосудов, рак, аутоиммунные заболевания, иммунодефициты и частые простуды — противопоказания для погружения в прорубь. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-кардиолог, специалист по функциональной диагностике Клиники инфекционных заболеваний ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Людмила Саламатина.

«При погружении в холодную воду резко повышается артериальное давление и учащается сердцебиение, сосуды испытывают колоссальную гемодинамическую нагрузку. И если они имеют какие-либо дефекты, происходит их разрушение и даже разрыв, образуются тромбы. Это прямая дорога к кровоизлияниям и тромбозам: риск инсульта и инфаркта в любом органе резко повышается. Отсюда понятно, что имеющим хронические сердечно-сосудистые заболевания купание в ледяной воде крайне опасно для жизни», — объяснила «Газете.Ru» Саламатина.

Противопоказано погружение в прорубь и тем, кто имеет проблемы с иммунной системой. К ним относятся: частые простуды, рак, аллергия, аутоиммунные заболевания, хронические болезни дыхательной системы, ВИЧ-инфекция. Кроме того, купание в проруби противопоказано тем, кто перенес коронавирусную инфекцию: это лишь усугубит вред, который причинил вирус.

«Тот, кто думает, что это купание в проруби поможет восстановить иммунитет после COVID-19, — ошибаются, организм просто не справится с такой нагрузкой», — заключила кардиолог.

Также о том, какие группы граждан могут позволить себе купание в проруби и как правильно это делать врач Саламатина рассказала в интервью «Газете.Ru».

Ранее врач объяснила, какие заболевания могут обостриться из-за Крещенских купаний.

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