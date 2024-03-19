Врачи в Балашихе спасли ребенка от потери зрения после самолечения

Врачи филиала №2 больницы городского округа Балашиха Московской области спасли пятилетнюю девочку от потери зрения после того, как долгое время ее родители пытались помочь ребенку самостоятельно, сообщает пресс-служба подмосковного Минздрава.

Диагностика выявила у ребенка острый гнойный полисинусит с редким осложнением – флегмоной орбиты. Данная патология угрожала ребенку не только потерей зрения, но была опасна для его жизни.«”Из-за быстрого развития воспалительного процесса в придаточных пазухах носа и несвоевременного обращения за медицинской помощью у ребенка возникло осложнение: гной, скопившийся в носовых пазухах, распространился в костную полость, где находится глаз. Под действием гнойного процесса появилась отечность правого глаза. Зрительный нерв оказался сдавленным, снизилась острота зрения. Еще немного – и нерв мог бы погибнуть, вызвав слепоту”, – приводит пресс-служба слова заведующего ЛОР-отделением больницы Алексея Агафонова.

Проведенная врачами операция помогла сохранить зрение и вылечить ребенка. Сейчас девочка чувствует себя хорошо и уже выписана на амбулаторное лечение, добавляет издание “Вести Подмосковья”.

Медики в очередной раз предупреждают об опасности самолечения.«”Если вы или ваш ребенок почувствовали себя плохо, то необходимо как можно быстрее обратиться за медицинской помощью”, – указано в сообщении Минздрава МО.

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Взято отсюда.