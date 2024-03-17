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ВС РФ пресекли попытки проникновения ДРГ вблизи белгородского села Козинка

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ВС РФ пресекли попытки проникновения ДРГ вблизи белгородского села Козинка

Российские военнослужащие пресекли попытки проникновения украинских диверсантов на приграничную территорию РФ в районе села Козинка Белгородской области, сообщили в Минобороны. «

"Нанесением огневого поражения и грамотными действиями российских подразделений отражены атаки и пресечены все попытки проникновения на приграничную территорию Российской Федерации диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) украинских боевиков в районе населенного пункта Козинка Белгородской области", – говорится в сводке министерства в Telegram-канале.

По данным оборонного ведомства, авиация ВС РФ, операторы дронов и артиллеристы уничтожили порядка 65 украинских боевиков. Кроме того, противник потерял боевую машину РСЗО Vampire чешского производства и орудие Д-20.

Ранее радио Sputnik сообщило, что российские военнослужащие пресекли попытку проникновения ДРГ из Сумской области Украины.

Взято отсюда.

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