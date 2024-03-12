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ВС России освободили поселок Невельское на Донецком направлении

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ВС России освободили поселок Невельское на Донецком направлении

Российские войска освободили поселок Невельское и заняли более выгодные позиции на Донецком направлении, сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, в окрестностях населенных пунктов Новомихайловка в ДНР и Белогоровка в ЛНР подразделения Южной группировки войск нанесли огневое поражение формированиям 79-й десантно-штурмовой и 81-й аэромобильной бригад ВСУ.«

"Потери противника составили до 350 военнослужащих, два танка, четыре автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика"", – добавили в Минобороны.

Радио Sputnik также писало, что, как полагают западные обозреватели, конфликт на Украине достиг поворотной точки.

Взято отсюда.

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