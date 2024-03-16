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ВС России ударом авиабомбы уничтожили около 300 бойцов «Кракена»

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Минобороны: ВС России ударом ОДАБ-1500 уничтожили до 300 бойцов «Кракена»

ВС России ударом авиабомбы уничтожили около 300 бойцов «Кракена»

Около 300 бойцов украинского формирования «Кракен» уничтожено одним точным ударом объемно-детонирующей авиабомбы (ОДАБ) весом в 1,5 тонны. Об этом сообщил начальник штаба Объединенной группировки войск генерал-полковник Алексей Ким, пишет РИА Новости.

Отмечается, что министр обороны генерал армии Сергей Шойгу провел совещание в штабе Объединенной группировки войск. Главе ведомства доложили данные объективного контроля уничтожения военной техники и живой силы украинской армии.

15 марта частный дом в поселке Теткино Курской области загорелся в результате попадания в него снаряда Вооруженных сил Украины в ходе обстрела.

Ранее бойцы ВСУ записали видео из зоны боевых действий, назвав реальную причину нахождения на фронте. Оказалось, всех военных, которых успели опросить во время съемки, отправили в армию принудительно.

Взято
отсюда

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