реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

ВС России уничтожили 300 бойцов «Кракена». По ним ударили бомбой весом 1,5 тонны

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

МО РФ заявило об уничтожении 300 бойцов «Кракена» при ударе авиабомбы

ВС России уничтожили 300 бойцов «Кракена». По ним ударили бомбой весом 1,5 тонны

Начальник штаба Объединенной группировки войск генерал-полковник Алексей Ким доложил министру обороны России Сергею Шойгу о потерях Украины и уничтожении поставленной Киеву техники. По его словам, российские войска ударили по пункту дислокации украинского разведывательно-диверсионного подразделения «Кракен» (сформировано ветеранами полка «Азов», который внесен в список террористических организаций и запрещен в России).

ВС России ударили по «Кракену» авиационным боеприпасом

По словам Кима, Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут существенные потери в технике и живой силе в результате применения высокоточных средств поражения, ударных беспилотных летательных аппаратов.

ВС России уничтожили 300 бойцов «Кракена». По ним ударили бомбой весом 1,5 тонны

За последнюю неделю российские силы уничтожили три американских комплекса Patriot, боевую машину реактивной системы залпового огня Vampire, более 10-ти артиллерийских систем иностранного производства и склады горюче-смазочных материалов и боеприпасов.

Он также доложил об уничтожении до 300 бойцов «Кракена» в результате удара объемно-детонирующей авиабомбой весом 1,5 тонны.

В ходе совещания Шойгу также показали кадры уничтожения военной техники ВСУ. В частности, на представленных министерством видео демонстрируется уничтожение радара и пусковой установки американского зенитно-ракетного комплекса Patriot.

ВСУ трое суток пытались прорвать границу с Россией

Минобороны России заявляло, при попытках прорвать границу России за трое суток с 12 по 14 марта ВСУ потеряли более 1,5 тысячи человек, в том числе 500 — безвозвратно.

«Бахмутский мясник»Что известно о новом главнокомандующем ВСУ Александре Сырском?Год назад Запад пообещал Украине дать Abrams, Challenger и Leopard.Почему танки, ракеты и другое оружие не помогло ВСУ?

Помимо этого, уничтожено 18 танков и 23 бронированные машины противника. В ведомстве подчеркнули, что все попытки ВСУ прорваться в Белгородскую и Курскую области отражены совместными усилиями подразделений группировки войск «Запад» и пограничных органов Федеральной службы безопасности.

Взято
отсюда

новости дня сегодня , новости мира сегодня

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм
15 марта в Рубцовске началось голосование за объекты благоустройства

15 марта в Рубцовске началось голосование за объекты благоустройства

15 марта стартует голосование за объекты благоустройства по программе «Формирование…

В Барнауле почтили память первого мэра города

В Барнауле почтили память первого мэра города

9 марта 2024 года Владимиру Баварину, первому мэру Барнаула, исполнилось…

В Барнауле начался ямочный ремонт

В Барнауле начался ямочный ремонт

Дорожники Барнаула начали масштабный ямочный ремонт городских трасс. Они уже…

В Барнауле состоялась презентация книги «Святитель Иаков : Золотая цепь звезд небесных»

В Барнауле состоялась презентация книги «Святитель Иаков : Золотая…

16 марта 2024 г. в зале советов Алтайской митрополии  состоялась…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp