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Все городские службы Москвы подготовились к работе в праздники

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Все городские службы Москвы подготовились к работе в праздники

В Москве к праздникам приняты все необходимые меры, призванные обеспечить бесперебойную работу объектов городского хозяйства, а также безопасность при проведении мероприятий, сообщается на официальном сайте мэра Сергея Собянина.«”Во время новогодних и рождественских праздников в столице будут круглосуточно дежурить все городские службы. Аварийные и оперативно-выездные бригады укомплектованы материалами и техникой. Для ликвидации возможных инцидентов может быть задействована 1781 аварийно-восстановительная бригада. Кроме того, для работы в нештатных ситуациях подготовлены 1433 единицы специализированной техники, 1385 аварийных источников электроснабжения (дизель-генераторные установки) и четыре мобильные котельные”, – говорится в публикации.

Для очистки 12,1 тысячи скатных кровель сформировано 2,7 тысячи бригад, к уборке территорий проведения массовых мероприятий и объектов дорожного хозяйства будут привлечены более восьми тысяч рабочих, отмечает телеканал “Москва 24”.

Кроме того, для ликвидации последствий возможных ЧС в состоянии готовности находятся 384 единицы пожарно-спасательной и специализированной техники, 1 351 человек личного состава и семь вертолетов.

На водных объектах города дежурят 75 спасателей, в их распоряжении 25 судов на воздушной подушке.

Радио Sputnik также сообщало, что общественный транспорт в Москве будет бесплатным в новогоднюю ночь.

Взято отсюда.

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