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Всемирный фестиваль молодежи стал площадкой для двух VR-зон РИА Новости

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Всемирный фестиваль молодежи стал площадкой для двух VR-зон РИА Новости

Сразу две VR-зоны РИА Новости организованы на Всемирном фестивале молодежи, который проходит с 1 по 7 марта в Сочи. VR-зоны расположены на площадке партнера агентства – проекта “Другое Дело” президентской платформы “Россия – страна возможностей”.

Более 20 000 участников из 180 стран смогли ознакомиться с VR-проектами, представленными агентством.

Среди них два новых проекта РИА Новости: “Ворота Куликова поля. Битва за Епифань” и “Гордость Улыпа. VR-легенды Чувашии”, а также уже полюбившиеся многим “Крузенштерн. Кругосветка “Надежды””, “VR-археология: тайны Куликова поля”, “Игра ремесел. VR погружение в мир народных промыслов”. И не теряющие актуальности патриотические проекты агентства “VR-реконструкция: “Нюрнберг.VRдикт народов” и “Валерка встречает Гагарина”.

Кроме того, в рамках медиафорума и сессии с экспертами для участников фестиваля прошел мастер-класс VR-сценариста и редактора Центра инновационной журналистики РИА Новости Руслана Жигалова. Эксперт рассказал, чем XR-журналистика отличается от создания игр и тренажеров, а также о том, какие возможности геймдизайн предоставляет СМИ.

“Главная задача журналистики – рассказать людям о том, что происходит в мире. Прямо сейчас в разных уголках мира разворачиваются исторические события, и благодаря новым технологиям очевидцем может стать каждый. Для создания XR-проекта журналист может использовать приемы режиссеров и геймдизайнеров, но освещать реальные истории и придумывать новую часть шутера – не одно и то же”, – отметил Руслан Жигалов.

VR-зоны РИА Новости открыты не только для участников мероприятия, но и для волонтеров фестиваля.

“Проект “Другое Дело” – главный молодежный проект России, в основе которого лежит геймификация. Он мотивирует участников на полезные дела с помощью игры, где каждый может зарабатывать баллы и тратить их реальные бонусы – онлайн-курсы, билеты в музеи, путешествия. Это не первая наша успешная коллаборация с РИА Новости. Мы знаем, что игра – лучшая мотивация к обучению, поэтому VR-интеграция с РИА Новости призвана пробудить интерес к истории России, почувствовать себя участником и даже соавтором событий прошлого”, – отметил старший координатор по специальным проектам программы развития “Другое Дело” Иван Тристан.

Всемирный фестиваль молодежи проводится в России в третий раз с целью развития международного молодежного сотрудничества. Организатором выступает Росмолодежь. Фестиваль посетили 20 000 российских и иностранных молодых лидеров в сфере бизнеса, медиа, международного сотрудничества, культуры, науки, образования, волонтерства и благотворительности, спорта, различных сфер общественной жизни, а также подростков, представляющих различные детские организации и объединения.

РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

Ранее в эфире радио Sputnik официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поделилась впечатлениями о Всемирном фестивале молодежи-2024.

Взято отсюда.

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