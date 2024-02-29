Эксперты НИУ ВШЭ связали выбор месяца рождения детей с доходами семьи
Выбор месяца рождения ребенка в России определяется размером доходов семьи. Об этом говорится в статье исследователей НИУ ВШЭ, которую приводит РБК.
По данным экспертов, чем выше доход, тем чаще рождение планируется на лето. Также на это влияют климатические условия и урбанизация.
В статье говорится, что похожая тенденция прослеживается и на уровне регионов: в субъектах России с высоким качеством жизни и преобладанием городского населения для появления детей выбирают летние месяцы.
Взято
отсюда
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