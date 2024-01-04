Полковник Бреттон-Гордон допустил вступление НАТО в войну с РФ на УкраинеСюжетРоссия и НАТО:

Полковник британской армии в отставке Хэмиш де Бреттон-Гордон допустил ввод войск НАТО на территорию Украины для войны с Россией в случае, если Вооруженные силы Украины (ВСУ) столкнутся с еще большими проблемами на фронте. Об этом он заявил в интервью TalkTV.

Он подчеркнул, что в этом случае альянс «может вступить в войну с Россией в ближайшие несколько лет».

Запад сделал все [для ВСУ], кроме ввода своих войск. Не исключено, что, если Россия начнет добиваться серьезного прогресса, НАТО и западным союзникам, таким как Австралия, придется пересмотреть свою позицию

В США допускали провокацию в Польше или Прибалтике, чтобы ввести войска НАТО на Украину

В конце декабря бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн не исключал провокацию со стороны США , чтобы ввести войска НАТО на Украину. Он ссылался на слова одного из экспертов, заявлявшего о возможном вводе войск Альянса на территорию республики.

Аналитик отметил, что поводом для этого может послужить нападение России на одну из стран НАТО. В этом случае Штаты для провокации прямого противостояния могут провести операцию под ложным флагом, атаковав территорию Польши или Прибалтики.

Они настолько сумасшедшие, чтобы пойти на это ради попытки избежать полного провала на Украине? Я бы очень хотел сказать, что это не так, но не могу

Также Макговерн не исключает, что США могут применить ядерное оружие из-за Украины в случае военного поражения Киева.

Кроме того, экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявлял, что США могут разместить ракеты в Финляндии, являющейся страной НАТО с 2023 года, чтобы спровоцировать Россию на ответные действия. Он отмечал, что Вашингтон намерен превратить Финляндию «в магнит для атаки» России.

Президент США заявлял, что НАТО рискует столкнуться с угрозами в связи с конфликтом вокруг Украины

Президент США Джо Байден считает, что Альянс может столкнуться с угрозами в связи с конфликтом вокруг Украины. Таким образом Байден прокомментировал массированный удар Воздушно-космических сил (ВКС) России по военным целям на территории Украины 29 декабря.

Он назвал этот воздушный удар самым крупным с начала специальной военной операции (СВО), призвав конгресс предпринять усилия, чтобы продолжать отправлять Киеву оружие и американские системы противовоздушной обороны (ПВО).

«США чувствуют себя на Украине как дома»Зачем Джо Байден тайно приехал в Киев и как это изменит ситуацию на поле боя?Украину предложили принять в НАТО в новых границах, без Крыма и Донбасса. Зачем Западу это нужно?Вступление Украины в НАТО неприемлемо. В Москве отказались видеть Киев в альянсе в любом виде

По словам американского лидера, сейчас ставки «выходят за пределы Украины». Это, отметил Байден, влияет на деятельность НАТО, безопасность Европы и трансатлантические отношения в будущем. Президент США заявил, что Россия «угрожает некоторым союзникам по НАТО», что увеличивает риски участия США в конфликте.

Поражение Украине предрекли в первой половине 2024 года

Бывший посол США в НАТО Иво Даалдер допустил, что Украина может лишится помощи США в случае политических изменений в стране. На этом фоне он предположил, что Киев проиграет Москве в первой половине 2024 года.

Скорое поражение Украины предрек и украинский экономист Алексей Кущ, который отметил, что страна не сможет долго продержаться без поддержки западных союзников. По его мнению, в случае использования только собственных средств Украина сможет продержаться в конфликте с Россией от шести месяцев до года.

В НАТО заявляют о сложностях поддержки Украины

В ноябре 2023 года помощник Генерального секретаря НАТО Дэвид ван Вил заявлял, что Альянсу становится все сложнее поддерживать Украину, при этом он не нацелен на прекращение помощи.

Ван Вил подчеркивал, что украинцам приходится гораздо тяжелее, находясь на передовой, чем странам НАТО, которые только помогают оружием и деньгами. По его мнению, Киев сражается «одновременно и за нас», из-за чего прекращение помощи станет «ударом по международной безопасности».

Взято

отсюда

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