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ВСУ обстреляли из РСЗО HIMARS ресторан в Донецке, в котором играли свадьбу

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ВСУ обстреляли из РСЗО HIMARS ресторан в Донецке, в котором играли свадьбу

Армия Украины нанесла удар из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS по ресторану в Донецке, в котором молодожены играли свадьбу. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы слышали два прилета», — указывается в материале.

По словам очевидцев, на тот момент в ресторане находились примерно 50-60 человек.

«Свадьба у людей сегодня, медленный танец молодоженов, теперь запомнится надолго», — сказала одна из сотрудниц заведения.

Согласно информации агентства, один из работников ресторана в результате удара оказался ранен в ногу.

Незадолго до этого мэр Донецка Алексей Кулемзин заявлял, что в результате обстрела центрального Ворошиловского района Донецка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) была ранена женщина.

Перед этим ВСУ вновь нанесли удар по Донецку. Они выпустили два снаряда по Ворошиловскому району из РСЗО, предположительно HIMARS.

Ранее ВСУ обстреляли село в Белгородской области.

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