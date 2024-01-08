Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

ВСУ обстреляли промышленную зону в Шебекино под Белгородом

Подписывайся на ГОРНЯК22!

ВСУ обстреляли промышленную зону в Шебекино под Белгородом

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что Вооруженные силы Украины произвели обстрел промышленной зоны в Шебекино. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Под обстрел ВСУ попал город Шебекино. По предварительной информации, пострадавших нет. Часть снарядов легла на территории промышленной зоны», — сообщил Гладков.

Он также отметил, что аварийные и оперативные службы региона уже проводят осмотр места происшествия.

Ранее в Минобороны России сообщили, что украинская ракета из зенитно-ракетного комплекса С-200, переделанная под баллистический боеприпас, перехвачена над Белгородской областью силами российских расчетов ПВО. Украинские формирования в последнее время часто стали переделывать зенитные ракеты, предназначенные для борьбы с беспилотниками и боевой авиацией, в подобие баллистических ракет для борьбы с наземными целями — подобными ракетами от ЗРК С-200 ВСУ пытались наносить удары по Крыму.

Ранее мать закрыла собой детей во время обстрела Белгорода.

Что думаешь?

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости

Центробанк Ирана: банки страны и России могут проводить операции напрямую

08.01.2024

 Новости

Губернатор Брянской области сообщил об уничтожении двух беспилотников ВСУ

08.01.2024

 Новости

Dagens Nyheter: после вступления в НАТО Швеция направит в Латвию 800 военных

08.01.2024

 Новости

Газзаев о Шершуне: он оставил большой след в самом начале становления ЦСКА

08.01.2024

 Новости

ВСУ обстреляли промышленную зону в Шебекино под Белгородом

08.01.2024

 Новости

На трассе в Новгородской области столкнулись 50 автомобилей, есть погибшие

08.01.2024

 Новости

ПВО сбила два украинских беспилотника в Брянской области

08.01.2024

 Новости

Минобороны раскрыло подробности инцидента с беспилотниками под Брянском

08.01.2024

 Интересное

Ученый предупредил о том, что в 2024-м на Землю обрушится множество магнитных бурь

08.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix