ВСУ 35 раз за сутки обстреляли Херсонскую область

Боец демонстрирует осколки боеприпаса. Архивное фото

Четверо мирных жителей получили ранения во время обстрела населенного пункта Чернянка Херсонской области, в течение суток ВСУ нанесли 35 ударов из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией.

“Боевики преступного киевского режима продолжает обстрелы левобережья Херсонской области. В результате обстрела населенного пункта Чернянка четверо мирных жителей получили ранения средней степени тяжести. Вчера в течение дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 19 ударов из ствольной артиллерии. С наступлением ночи боевики киевского режима нанесли по мирным объектам области еще 16 ударов”, – сообщил источник.

Под огнем оказались населенные пункты Чернянка, Каланчак, Новая Маячка, Днепряны, Васильевка, Пролетарка. Разрушения инфраструктуры и жертвы среди мирного населения уточняются.

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