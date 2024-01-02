Последствия попадания снаряда в квартиру жилого дома в Донецке. Архивное фото

Украинские войска за прошедшие сутки 58 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 226 боеприпасов, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). «”За истекшие сутки представительством зафиксировано 58 фактов ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.)”, – говорится в сообщении представительства.

Как отмечает представительство, всего украинские войска выпустили 226 различных боеприпасов.

Согласно информации СЦКК, за сутки поступили сведения о гибели пяти гражданских лиц, еще 14 мирных жителей получили ранения различной тяжести. Под огнем оказались Горловка, Ясиноватский район, Донецк и Макеевка.

В предыдущие сутки со стороны украинских войск было зафиксировано 46 обстрелов.

новости Алтайский

Взято отсюда

Источник