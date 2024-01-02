Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

ВСУ 58 раз обстреляли территорию ДНР

Подписывайся на ГОРНЯК22!

ВСУ 58 раз обстреляли территорию ДНР

Последствия попадания снаряда в квартиру жилого дома в Донецке. Архивное фото

Украинские войска за прошедшие сутки 58 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 226 боеприпасов, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). «”За истекшие сутки представительством зафиксировано 58 фактов ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.)”, – говорится в сообщении представительства.

Как отмечает представительство, всего украинские войска выпустили 226 различных боеприпасов.

Согласно информации СЦКК, за сутки поступили сведения о гибели пяти гражданских лиц, еще 14 мирных жителей получили ранения различной тяжести. Под огнем оказались Горловка, Ясиноватский район, Донецк и Макеевка.

В предыдущие сутки со стороны украинских войск было зафиксировано 46 обстрелов.

новости Алтайский
Взято отсюда
Источник

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Интересное

Еще одна волна тепла. О погоде в Алтайском крае 2 января

02.01.2024

 Интересное

Простые радости. Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 2 января

02.01.2024

 Интересное

“Холоп” и Лиам Нисон. Что смотреть в российских кинотеатрах в январе?

02.01.2024

 Интересное

Движение пригородных поездов в Алтайском крае ускорили на 83 минуты

02.01.2024

 Интересное

Илон Маск сделал зловещее предсказание на 2024 год

02.01.2024

 Интересное

Эффект бабочки. Как учёный из Барнаула ездит по миру в поисках насекомых

02.01.2024

 Интересное

Человек пострадал при пожаре в гараже в Барнауле

02.01.2024

 Интересное

Сильный ветер и снег. В Алтайском крае передали штормовое предупреждение

02.01.2024

 Новости Барнаул

Пригородные поезда в Алтайском крае стали ездить быстрее

02.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix