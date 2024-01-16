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ВСУ 60 раз за сутки обстреляли Белгородскую область

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ВСУ 60 раз за сутки обстреляли Белгородскую область

Фрагмент снаряда. Архивное фото

Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли территорию Белгородской области 60 раз, кроме того, были атаки дронами-камикадзе и беспилотниками, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Во вторник губернатор опубликовал в своем Telegram-канале сводку о нанесенных ударах по региону за 15 января. Пять приграничных районов и город Белгород были обстреляны 60 снарядами, в том числе шесть боеприпасов были сброшены с дронов. По данным главы региона, четыре дрона-камикадзе атаковали области, а также были сбиты украинские беспилотники. Почти половина выпущенных снарядов пришлась на Белгородский район. Отмечается, что за отчетный день пострадавших не было.

“В Белгородском районе по селу Щетиновка выпущено 12 минометных снарядов, по селу Журавлевка – 14 артиллерийских снарядов. Также в Щетиновке с БПЛА сброшено одно взрывное устройство, в селах Устинка и Нехотеевка – по одному осколочному боеприпасу. В селе Красный Хутор противник атаковал с помощью дрона-камикадзе. В данных населенных пунктах обошлось без пострадавших и разрушений. Над территорией района системой ПВО сбит БПЛА самолетного типа”, – написал Гладков.

Он добавил, что в поселке Разумное повержено одно частное домовладение и один автомобиль. В Белгороде после падения осколков беспилотника, который был сбит системой ПВО, повреждения получили 2 частных домовладения.

Как отметил Гладков, в Валуйском горокруге 2 раза из миномета обстреляли село Вериговка. В селе Долгое средствами радиоэлектронной борьбы посажен беспилотник. В Грайворонском горокруге на окраине села Козинка с дрона сброшено 3 взрывных устройства. По окраине села Дроновка выпущено 9 минометных снарядов. Окраина села Глотово была атакована двумя дронами-камикадзе. В районе поселка Чапаевский сбит украинский беспилотник, уточнил глава области.

“В Краснояружском районе под минометный обстрел попала окраина села Вязовое – зафиксировано 4 прилета. Никто не пострадал, разрушений нет. По окраинам сёл Староселье и Теребрено выпущено по 2 минометных снаряда, по окраине поселка Прилесье – 3 минометных снаряда…В Шебекинском городском округе по поселку Красное, хутору Мухин и селу Муром выпущено по 2 минометных снаряда. В хуторе Балки совершил падение дрон-камикадзе”, – заявил губернатор.

На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.

новости Алтайский
Взято отсюда
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