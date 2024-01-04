ВСУ 75 раз обстреляли территорию ДНР

Последствия попадания снаряда в квартиру жилого дома в Донецке. Архивное фото

Украинские войска за прошедшие сутки 75 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 257 боеприпасов, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). «”За истекшие сутки представительством зафиксировано 75 фактов ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины)”, – говорится в сообщении представительства. Отмечается, что было выпущено 257 различных боеприпасов.

Под огнем оказались районы пяти населенных пунктов ДНР: Горловка, Ясиноватский район, Донецк, Макеевка, Еленовка.

В предыдущие сутки со стороны украинских войск был зафиксирован 51 обстрел.

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