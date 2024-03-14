ВСУ атаковали дроном-камикадзе жилой дом в Новой Каховке

Последствия атаки дронами-камикадзе жилого дома в Новой Каховке

Украинские войска атаковали дроном-камикадзе пятиэтажный жилой дом в Новой Каховке Херсонской области, взрыв прогремел в подъезде, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

“В Новой Каховке боевики украинских формирований направили дрон-камикадзе на пятиэтажный жилой дом на улице Победы. Взрыв произошел в подъезде, пробиты два межэтажных перекрытия”, – написал Сальдо.

По его словам, лишь по счастливому стечению обстоятельств пострадавших среди жителей нет.

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