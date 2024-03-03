Минобороны РФ сообщило, что средства ПВО уничтожили над Крымом 38 дронов ВСУ

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили над Крымским полуостровом 38 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что дежурные средства ПВО уничтожили все дроны, запущенные противником. Также выяснилось, что беспилотники относились к самолетному типу.

Ранее 3 марта Telegram-канал Shot сообщил о взрывах в Феодосии. Несколько взрывов раздались в третьем часу ночи, позже прозвучало еще несколько взрывов.

Движение по трассе «Таврида» и Крымскому мосту перекрывали

После сообщений о взрывах было временно перекрыто движение по Крымскому мосту. Находящихся в тот момент на мосту и в зоне досмотра водителей призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Позднее дорога снова была открыта.

Год назад Запад пообещал Украине дать Abrams, Challenger и Leopard.Почему танки, ракеты и другое оружие не помогло ВСУ?«Бахмутский мясник»Что известно о новом главнокомандующем ВСУ Александре Сырском?

Также советник главы Крыма по информполитике Олег Крючков сообщил, что в районе Феодосии было временно ограничено движение по автотрассе «Таврида» в направлении Керчи. Чиновник опубликовал способ объезда перекрытого участка. Также, добавил он, находящиеся на местах экипажи ГИБДД также направляют водителей в объезд. На момент написания новости движение транспорта осуществляется транзитом через Феодосию.

Украинские силовики анонсировали «сюрпризы» в Крыму

В феврале глава военной разведки Украины Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) записал видеообращение, в котором пообещал России в Крыму новые «сюрпризы» и заявил, что не рекомендовал бы гражданскому населению пользоваться Крымским мостом. До этого глава Службы безопасности Украины Василий Малюк также предупредил о «новых сюрпризах» и пригрозил взрывом «обреченного» Крымского моста.

«Открывайте газ и идите в школу»Как украинские спецслужбы делают диверсантов из российских детей и подростков?Начало специальной военной операции (СВО) России на Украине:причины и цели, хронология первых дней

Ранее спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат признал, что украинские военные пытаются наносить удары по Крыму западными крылатыми ракетами. «Наши пилоты тактической авиации очищают Крым ракетами, которые нам предоставили партнеры», — сказал он. Его заявление прозвучало после того, как российские системы противовоздушной обороны сбили 20 ракет ВСУ над Крымом и акваторией Черного моря.

2 марта под днищем автомобиля на въезде в Крым нашли самодельное взрывное устройство. За рулем был правоохранитель из Херсонской области. Эксперты заключили, что бомба была изготовлена из компонентов иностранного прoизводства, поставляемых на Украину странами НАТО. В данный момент устанавливаются обстоятельства и причастные.

Взято

отсюда

события сегодня последние новости , израиль последние новости