ВСУ атаковали территорию Белгородской области дронами-камикадзе

Мужчина демонстрирует осколки снаряда. Архивное фото

Украинские военные за прошедшие сутки атаковали приграничные районы Белгородской области пятью дронами-камикадзе, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

В пятницу губернатор опубликовал сводку о нанесенных ударах по региону за 28 декабря. За прошедшие сутки украинские военные выпустили по пяти приграничным муниципалитетам 64 снаряда, включая два взрывных устройства, сброшенных с дронов. Больше всего досталось Грайворонскому округу, где зафиксировано 32 прилета. По данным губернатора, мирный житель села Мокрая Орловка был ранен в результате атаки украинского дрона-камикадзе, также повреждения получили 7 частных домовладений, один автомобиль и инфраструктурный объект связи.

“В Грайворонском городском округе село Мокрая Орловка подверглось атаке с помощью дрона-камикадзе. Осколочные ранения получил мирный житель. Взрывное устройство было сброшено с дрона, когда мужчина находился на улице. У пострадавшего множественные осколочные ранения головы, живота и нижних конечностей. Мужчина доставлен в больницу”, – написал Гладков в своем Telegram-канале.

Он добавил, что также поврежден жилой дом. Это же село также подверглось обстрелу, зафиксировано 8 прилетов. По окраинам сел Сподарюшино и Дроновка выпущено в сумме 20 минометных снарядов, в Дроновке пять домовладений и легковой автомобиль получили повреждения. По посёлку Горьковский, по данным главы области, выпущено 4 минометных снаряда. Также поселок был атакован с помощью дрона-камикадзе, поврежден инфраструктурный объект связи.

По словам губернатора, в Белгородском районе дроном-камикадзе атакован МАПП “Нехотеевка”. В Борисовском районе по окраине хутора Лозовая Рудка выпущено 23 минометных снаряда. Также противник атаковал с помощью дрона-камикадзе.

“В Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка выпущен один минометный снаряд. Никто не пострадал. Осколками снаряда выбиты окна, посечены фасад и забор в частном жилом доме. В селе Терезовка с БПЛА сброшен один осколочный боеприпас. По селу Белянка выпущен один минометный снаряд. В селе Середа противник атаковал с помощью дрона-камикадзе, также в Середе с БПЛА сброшен один осколочный боеприпас”, – отметил Гладков.

Глава региона уточнил, что в Краснояружском районе на окраине села Вязовое зафиксирован один прилет, на окраине поселка Прилесье – 4 прилета.

На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.

город Горняк

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