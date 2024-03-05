ВСУ атаковали трассу Ясиноватая — Горловка дроном-камикадзе

Украинский беспилотник, сбитый над территорией ДНР. Архивное фото

Украинские войска в во вторник в 14.00 атаковали трассу Ясиноватая-Горловка на территории Ясиноватского района, применив беспилотник-камикадзе, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

“Атака ударным БПЛА со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.): 14.00 – Ясиноватский район (трасса Ясиноватая-Горловка), БПЛА-камикадзе”, – говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.

Мэр Ясиноватой ранее сообщал, что мирный житель пострадал в результате обстрела населенного пункта Верхнеторецкое в районе трассы Ясиноватая-Горловка со стороны украинских войск.

Кроме того, в 17.15 ВСУ открыли огонь по Петровскому району Донецка, выпустив по городу три снаряда “натовского” калибра 155 миллиметров.

новости Локтевский

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