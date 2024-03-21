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ВСУ атакуют дронами мирных жителей Запорожской области, сообщил Рогов

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ВСУ атакуют дронами мирных жителей Запорожской области, сообщил Рогов

Оператор управляет беспилотным летательным аппаратом. Архивное фото

Украинские войска все чаще охотятся дронами за мирным населением прифронтовых регионов в Запорожской области, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения “Мы – вместе с Россией”, председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов.

“Украинские боевики на Запорожском фронте получили крупную партию дронов и начали охоту за мирным населением в прифронтовых районах”, — сказал Рогов.

По его словам, одним из последних случаев стала атака на фермера, который работал на тракторе в поле. “Фермер получил ранение и попал в больницу”, — рассказал он.

Запорожская область – регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.22 июня 2022, 17:18

новости Локтевский
Взято отсюда
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