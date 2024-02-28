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ВСУ нанесли 30 артиллерийских ударов по Херсонской области за сутки

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ВСУ нанесли 30 артиллерийских ударов по Херсонской области за сутки

Фрагмент разорвавшегося снаряда. Архивное фото

Украинская армия в течение суток нанесла 30 артиллерийских ударов по семи населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией.

“Боевики преступного киевского режима продолжают террористические обстрелы левобережья Херсонской области. Вчера в течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 15 артиллерийских ударов. С наступлением темноты боевики провели еще 15 обстрелов жилых районов области”, – сказал источник.

Всего под огнем оказались 7 населенных пунктов: Днепряны, Подлесное, Казачьи Лагеря, Каиры, Песчановка, Новая Маячка, Саги.

Разрушения инфраструктуры и жертвы среди мирного населения уточняются.22 июня 2022, 17:18

новости Алтайский
Взято отсюда
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