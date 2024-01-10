ВСУ нанесли артиллерийский удар по Новой Каховке

Последствия удара ВСУ по Новой Каховке

Украинские войска нанесли артиллерийский удар по городу Новая Каховка Херсонской области, пострадавших нет, сообщает администрация города в своем Telegram-канале.

“Укрофашисты нанесли артиллерийский удар по Новой Каховке. В результате прилета снаряда со стороны ВСУ разбит жилой дом. Жертв и пострадавших нет”, – говорится в сообщении.

Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.

Горняк22

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