Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

ВСУ нанесли артиллерийский удар по Новой Каховке

Подписывайся на ГОРНЯК22!

ВСУ нанесли артиллерийский удар по Новой Каховке

Последствия удара ВСУ по Новой Каховке

Украинские войска нанесли артиллерийский удар по городу Новая Каховка Херсонской области, пострадавших нет, сообщает администрация города в своем Telegram-канале.

“Укрофашисты нанесли артиллерийский удар по Новой Каховке. В результате прилета снаряда со стороны ВСУ разбит жилой дом. Жертв и пострадавших нет”, – говорится в сообщении.

Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.

Горняк22
Взято отсюда
Источник

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости Алтай

В массовой аварии на трассе Барнаул — Бийск погибла женщина: все подробности

10.01.2024

 Новости Алтай

Самолет, летевший из Москвы в Горно-Алтайск, вынужденно сел в Барнауле

10.01.2024

 Новости Алтай

В Барнауле на Антона Петрова «трамвайная пробка»: что говорят в горэлектротрансе

10.01.2024

 Новости Алтай

Опять затянулось. Алтайский Минздрав пообещал открыть поликлинику № 14 до конца января

10.01.2024

 Новости Алтай

В Алтайском крае безответственные родители предстали перед судом. Из-за них двое детей погибли при пожаре

10.01.2024

 Новости Алтай

На шинном заводе в Барнауле загорелся электродвигатель: это уже второй пожар на предприятии

10.01.2024

 Новости Алтай

Депутат алтайского ЗакСо устроился учителем в школу. Угадайте, какую зарплату он получил за два месяца

10.01.2024

 Новости Алтай

Бронируют «пять звезд», а за 100 рублей торгуются и покупают «Доширак». Кого в Сочи больше всего бесит жадность туристов

10.01.2024

 Новости Алтай

Починили самолет синей изолентой. История пассажирки рейса Москва — Казань, которой трижды меняли борт

10.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix