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ВСУ нанесли более 40 артударов по Херсонской области

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ВСУ нанесли более 40 артударов по Херсонской области

Осколки снаряда. Архивное фото

Украинские войска за последние сутки совершили 41 артиллерийский обстрел населенных пунктов на левом берегу Днепра в Херсонской области, сообщил журналистам источник знакомый с ситуацией.

“Боевики преступного киевского режима ведут террористические обстрелы левобережья Днепра Херсонской области. В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 19 артиллерийских ударов. С наступлением ночи боевики провели еще 22 обстрела”, – сказал источник.

Всего под огнем оказались 9 населенных пунктов: Каховка, Казачьи Лагеря, Алешки, Кардашинка, Старая Збурьевка, Днепряны, Корсунка, Подстепное, Обрывка.

Разрушения инфраструктуры и жертвы среди мирного населения уточняются.

Херсонская область – регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

новости Алтайский
Взято отсюда
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