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ВСУ нанесли удар по жилому дому в центре Донецка, есть погибшие

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ВСУ нанесли удар по жилому дому в центре Донецка, есть погибшие

Мирный житель погиб в результате удара ВСУ по жилому многоквартирному дому в Ворошиловском районе Донецка, сообщает РИА Новости.«”Минут 15-20 назад я приехал, вот прилетело, и товарищ погиб, сосед – друг детства, неизвестно, куда прилетит, Ваньку вон убило”, – сказал агентству очевидец, живущий в поврежденном доме.

По словам корреспондента, снаряд попал в верхние этажи здания, пробив стену. Взрывная волна повредила балконы и оконные рамы, а также остекление в соседних зданиях.

По данным мэра Донецка Алексея Кулемзина, погиб мужчина 1973 года рождения, и пострадала женщина 1955 года рождения.

Радио Sputnik ранее сообщало, что три мирных жителя пострадали при ударе ВСУ по жилому дому в Донецке.

Взято отсюда.

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