реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

ВСУ обстреляли белгородский Грайворон, пострадал человек

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

ВСУ обстреляли белгородский Грайворон, пострадал человек

Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото

Один человек пострадал в результате украинского обстрела города Грайворон, госпитализация ему не потребовалась, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

“Под обстрел ВСУ попал город Грайворон. По предварительным данным, есть один пострадавший. В момент прилета снаряда рядом с продуктовым магазином находился мужчина – у него легкое ранение руки, медицинская помощь была оказана на месте, от госпитализации он отказался”, – написал глава региона.

Губернатор уточнил, что различные повреждения выявлены в нескольких квартирах многоквартирного дома, одном частном домовладении, в двух учреждениях культуры, зданиях сбытовой компании и газовой службы, а также магазине. Повреждены три автомобиля, один из которых сгорел.

“На местах работают все оперативные службы, подомовой обход продолжается”, – подчеркнул Гладков.

Город Грайворон расположен в пяти километрах от украинской границы, население – более 6 тысяч человек. Грайворонский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской и Сумской областями Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам.22 июня 2022, 17:18

новости Локтевский
Взято отсюда
Источник

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм
Названо количество украинских БПЛА, перехваченных над Россией за ночь

Названо количество украинских БПЛА, перехваченных над Россией за ночь

Российские средства ПВО за минувшую ночь уничтожили 14 БПЛА над…

В Мариуполе задержали женщину по подозрению в шпионаже

В Мариуполе задержали женщину по подозрению в шпионаже

Жительницу Мариуполя задержали по подозрению в шпионаже и передаче сведений…

ФСБ: в Петербурге задержаны члены РДК*, готовившие отравление бойцов ВС РФ

ФСБ: в Петербурге задержаны члены РДК*, готовившие отравление бойцов…

В Санкт-Петербурге задержали четверых участников террористической организации “Русский добровольческий корпус”…

Силы ПВО уничтожили над Белгородской областью 8 реактивных снарядов ВСУ

Силы ПВО уничтожили над Белгородской областью 8 реактивных снарядов…

Средствами противовоздушной обороны России в воздухе над территорией Белгородской области…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp