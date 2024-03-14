ВСУ обстреляли белгородский Грайворон, пострадал человек

Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото

Один человек пострадал в результате украинского обстрела города Грайворон, госпитализация ему не потребовалась, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

“Под обстрел ВСУ попал город Грайворон. По предварительным данным, есть один пострадавший. В момент прилета снаряда рядом с продуктовым магазином находился мужчина – у него легкое ранение руки, медицинская помощь была оказана на месте, от госпитализации он отказался”, – написал глава региона.

Губернатор уточнил, что различные повреждения выявлены в нескольких квартирах многоквартирного дома, одном частном домовладении, в двух учреждениях культуры, зданиях сбытовой компании и газовой службы, а также магазине. Повреждены три автомобиля, один из которых сгорел.

“На местах работают все оперативные службы, подомовой обход продолжается”, – подчеркнул Гладков.

Город Грайворон расположен в пяти километрах от украинской границы, население – более 6 тысяч человек. Грайворонский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской и Сумской областями Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам.22 июня 2022, 17:18

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