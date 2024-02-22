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ВСУ обстреляли брянское село кассетными снарядами

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ВСУ обстреляли брянское село кассетными снарядами

Осколки снаряда. Архивное фото

Здание автосервиса и два автомобиля повреждены в населенном пункте Борок Брянской области в результате украинского обстрела из РСЗО кассетными боеприпасами, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

“Украинские террористы произвели обстрел из РСЗО кассетными снарядами населенного пункта Борок Погарского района. Пострадавших нет. По предварительным данным, повреждено здание автосервиса и два автомобиля”, – написал губернатор.

Богомаз добавил, что на месте работают оперативные и экстренные службы.

Погарский район – один из шести приграничных районов Брянской области, граничит с Черниговской областью Украины и периодически подвергается обстрелам.

город Горняк
Взято отсюда
Источник

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