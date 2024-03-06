ВСУ обстреляли дом под Белгородом

Фрагмент снаряда. Архивное фото

Поселок Красное Шебекинского округа находится под украинским обстрелом, частный дом загорелся в результате прямого попадания снаряда, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

“Под обстрелом ВСУ находится посёлок Красное Шебекинского городского округа. По предварительным данным, пострадавших нет. Есть прямое попадание в частный дом, в результате чего он загорелся”, – написал губернатор.

Он уточнил, что к ликвидации последствий службы приступят после окончания обстрела.

ГУМЧС по Белгородской области дважды в среду информировало об обстреле поселка. “РСЧС: Ведётся обстрел Шебекинский ГО п. Красное. Спуститесь в подвал(укрытие)”, – говорится в Telegram-канале главка.

Поселок Красное расположен примерно в километре от украинской границы. Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам.22 июня 2022, 17:18

Горняк22

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