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ВСУ обстреляли Донецк, Горловку и Ясиноватский район

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ВСУ обстреляли Донецк, Горловку и Ясиноватский район

Фрагмент снаряда на тротуаре в центре Донецка после обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото

Украинские войска выпустили 18 снарядов “натовского” калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, городу Горловка и по территории Ясиноватского района, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале.

“Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 16.30 – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 16.35 – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров; 16.40 – населенный пункт Кураховка – город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров”, – говорится в сообщениях представительства.

Кроме того, с с 16.45 до 16.50 ВСУ подвергали обстрелу Петровский район Донецка и территорию Ясиноватского района, выпустив по ним в общей сложности 10 снарядов из “натовской” артиллерии.

Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн “Стирол” и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

новости Алтайский
Взято отсюда
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