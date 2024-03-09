ВСУ обстреляли Донецк и Горловку

Боец демонстрирует осколки боеприпаса иностранного производства. Архивное фото

Украинские войска в субботу днем обстреляли Донецк и Горловку десятью снарядами натовского калибра 155 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале.

“Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 14.20 – н.п. Карловка – г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 мм… 14.25 – н.п. Кураховка – г. Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 мм… 15.40 – н.п. Дзержинск – н.п. Горловка (Никитовский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 мм (кассетный)”, – говорится в сообщении представительства.

Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

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