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ВСУ обстреляли Донецк и Ясиноватский район

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ВСУ обстреляли Донецк и Ясиноватский район

Разбитое стекло. Архивное фото

Украинские войска выпустили 19 снарядов “натовского” калибра 155 миллиметров по Донецку и территории Ясиноватского района, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале.

“Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 08.30 – населенный пункт Кураховка – город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 09.00 – населенный пункт Карловка – город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 10.05 – населенный пункт Карловка – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров”, – говорится в сообщениях представительства.

С 10.50 до 11.05 ВСУ подвергали обстрелу Петровский район Донецка и территорию Ясиноватского района, выпустив по ним в общей сложности десять снарядов из “натовской” артиллерии.

Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

Куйбышевский район расположен на западе Донецка, а Киевский – в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.

Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

новости горняк
Взято отсюда
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