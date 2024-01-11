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ВСУ обстреляли два города в Запорожской области, один человек пострадал

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ВСУ обстреляли два города в Запорожской области, один человек пострадал

Воронка от попадания снаряда ВСУ. Архивное фото

Украинские боевики в четверг обстреляли два города в Запорожской области, ранение получил один человек, сообщили журналистам в оперативных службах. «”В шесть утра боевики киевского режима нанесли ракетный удар по городам Молочанск и Токмак. В Токмаке поврежден газопровод, отключены от газоснабжения многоэтажные дома в одном из районов, ведутся восстановительные работы. Один человек получил ранения”, – рассказали в оперативных службах.

горняк
Взято отсюда
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