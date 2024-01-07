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ВСУ обстреляли два района Донецка

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ВСУ обстреляли два района Донецка

Осколки снаряда. Архивное фото

Украинские войска за 15 минут выпустили пять снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому и Петровскому районам Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в своем Telegram-канале.

“Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 09.55 – населенный пункт Галицыновка – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 2 снаряда калибром 155 миллиметров… 10.10 – населенный пункт Кураховка – город Донецк (Петровский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров”, – сообщает представительство.

Куйбышевский район расположен на западе Донецка. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города.

Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

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Взято отсюда
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