ВСУ обстреляли харьковское село, разрушен частный дом

Мужчина демонстрирует осколки снаряда. Архивное фото

Украинская армия выпустила семь снарядов по харьковскому селу Лиман Второй, в результате обстрела разрушен один частный дом, сообщил глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев в Telegram-канале.

“ВСУ выпустили семь снарядов по населенному пункту Лиман Второй. Пострадавших нет. В результате обстрела был разрушен частный дом”, – сообщил Ганчев.

Он отметил, что обстрел был хаотичный, скорее всего, украинские военные хотели запугать местных жителей.

В январе в администрации Харьковской области заявляли, что под контролем РФ в Харьковской области находятся 35 населенных пунктов, где проживают около 2 тысяч человек, в том числе дети. По данным властей, практически все поселки подвергаются обстрелам со стороны украинских военных.

Горняк22

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