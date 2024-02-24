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ВСУ обстреляли Петровский район Донецка

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ВСУ обстреляли Петровский район Донецка

Осколки снаряда. Архивное фото

Украинские войска в 18.40 выпустили три снаряда “натовского” калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале.

“Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 18.40 – населенный пункт Кураховка – город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров”, – говорится в сообщении представительства.

Ранее сообщалось, что при обстреле со стороны ВСУ центра Донецка снаряд попал в жилой многоквартирный дом, в результате чего погиб мирный житель. Позже мэр города Алексей Кулемзин сообщил, что мирная жительница получила ранения при обстреле центрального Ворошиловского района Донецка.

Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

Горняк22
Взято отсюда
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