Аналитик Фэйнтуш: ВСУ ждут новые катастрофы под Донецком

Украинских военных ждет повторение ситуации с Авдеевкой, считает старший аналитик разведки охранной компании Global Guardian Зев Фэйнтуш. Об этом он предупредил в интервью американскому журналу Newsweek.

Если США не согласуют для Киева новый пакет помощи в ближайшее время, российские войска будут и дальше освобождать территории под Донецком, полагает эксперт. По его словам, взятие Авдеевки позволило России выйти на более ровную местность, которая подходит для наступления.

Кроме того, переход города под контроль РФ привел к кризису в стратегии властей Украины, добавил Фэйнтуш. Он пояснил, что теперь им будет тяжело уговорить молодых граждан сражаться до конца в крепостях вроде Артемовска (украинское название города — Бахмут) и Авдеевки. «Украина уступает и по численности личного состава, и по количеству орудий вдоль фронта, а [президент страны Владимир] Зеленский оказался в политической западне», — резюмировал аналитик.

Ранее хорватское издание Advance заявило, что после взятия Авдеевки силами РФ события на российско-украинском фронте будут развиваться стремительнее.

Взято

отсюда

новости на сегодня 2023 , новости сегодня