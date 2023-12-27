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ВСУ сбросили боеприпас с беспилотника в Петровском районе Донецка

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ВСУ сбросили боеприпас с беспилотника в Петровском районе Донецка

Фрагмент разорвавшегося на проезжей части снаряда после обстрела Донецка. Архивное фото

Украинские войска сбросили еще один боеприпас с беспилотника в Петровском районе Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в Telegram-канале.

“Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13.40 – город Донецк (Петровский район): сброшен ВОП с БПЛА”, – говорится в сообщении.

Кроме того, украинские войска с 12.50 по 13.45 выпустили еще восемь снарядов калибром 155 миллиметров по Ясиноватой и три снаряда калибром 152 миллиметра по Горловке.

Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

горняк
Взято отсюда
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